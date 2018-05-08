Нефть опустилась уже ниже 76 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 07:50 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,41 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,20% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 69,85 доллара за баррель, потеряв 1,24%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский импорт нефти через посредников в страны Восточной Европы в апреле 2018 года сократился на 15,4%. Таким образом, он понизился на 798,05 тыс. тонн сравнительно с апрелем 2017 года.