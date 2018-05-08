09:17 08.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть опустилась уже ниже 76 долларов за баррель

Стоимость североморской нефти марки Brent сегодня утром, 8 мая 2018 года, опустилась ниже отметки в 76 долларов за баррель.

Нефть опустилась уже ниже 76 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg. 

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 07:50 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,41 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,20% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 69,85 доллара за баррель, потеряв 1,24%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский импорт нефти через посредников в страны Восточной Европы в апреле 2018 года сократился на 15,4%. Таким образом, он понизился на 798,05 тыс. тонн сравнительно с апрелем 2017 года.


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