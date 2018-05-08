12:59 08.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ зарегистрировал новую международную платежную систему

Национальный банк Украины зарегистрировал новую международную платежную систему "Глобус".

НБУ зарегистрировал новую международную платежную систему

Соответствующее свидетельство регулятор выдал 4 мая 2018 года. Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 8 мая, на официальном сайте центробанка, новая платежная система позволяет осуществлять перевод наличных и безналичных средств от физических и юридических лиц в пользу физлиц.

При этом НБУ уточнили, что это уже 18-я международная платежная система на рынке Украины.

По данным регулятора на данный момент в Украине зарегистрировано десять платежных систем, платежной организацией которых являются украинские банки, из них шесть международных, 15 платежных систем, платежной организацией которых являются украинские небанковские учреждения, из них две международные. Кроме того, зарегистрировано три международные карточные платежные системы и семь международных систем перевода средств. Во всех платежной организацией выступает нерезидент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов банк "Глобус" занимал 38-е место среди 84 действовавших в стране банков.


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