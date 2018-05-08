На украинских ТЭС за неделю увеличились запасы угля

Об этом информируют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности о запасах угля на складах ТЭС и теплоэлектроцентралей.

На складах ТЭС сбережение ископаемого антрацитовых марок снизились на один процент, или на три тысячи тонн до 273,1 тыс. тонн, газовой группы - поднялись на 5,4%, или на 62,4 тыс. тонн до 1 223,1 тыс. тонн.

Сбережения угля на складах теплоэлектроцентралей за данное время поднялись на 4,8%, или на 15,8 тыс. тонн до 345 тыс. тонн.

Запасы угля антрацитовых марок на ТЭЦ поднялись на восемь процентов, или на 18,9 тыс. тонн до 256,4 тыс. тонн, а сбережение угля газовой группы снизились на 3,3%, или на 3,1 тыс. тонн до 88,6 тыс. тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина с января по апрель 2018 года подняла уровень импорта угля каменного и антрацита на 53,9% (на два млн 605,156 тыс. тонн) по сравнению с таким же периодом 2017 года - до семи млн 437,472 тыс. тонн.