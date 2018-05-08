Министр экономики Германии посетит Украину и Россию для обсуждения "Северного потока-2"

Как известно, соответствующие поездки запланированы на 13 и 14 мая.

Альтмайер планирует обсудить со своими российским и украинским коллегами вопросы энергетики и экономической политики. Однако, главным вопросом остается проект газопровода "Северный поток-2" и обсуждение поставок российского природного газа в Европу через Украину, как транзитную страну.

Темой визита Альтмайера в Москву должны стать немецко-российские экономические отношения. Министр экономики Германии планирует принять участие в подготовке встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, которая должна состояться 18 мая в Сочи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины намерена отправить Еврокомиссии обращение, в котором призывает не допустить строительства Российской Федерацией газопровод "Северный поток-2"в обход Украины.