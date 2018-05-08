12:30 08.05.2018 | Экономика | Новости
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Япония снижает уровень экспорта стали

На протяжении марта 2018 года из Японии за границу было отправлено 3,37 млн. тонн продукции металлургических предприятий. Снижение уровня, фиксируемое уже в течение 14 месяцев, равняется 2,5% в годовом соотношении.

Япония снижает уровень экспорта стали

Об этом сообщает Platts.

В сторону горячекатаного проката в общем количестве стального экспорта поступило 0,946 млн. тонн, что на 9,9% меньше уровня марта 2017 года, но на 6,3% больше сравнительно с прошлым месяцем. Продаж холоднокатаного проката снизился на 14% в годовом расчете до 0,219 млн. тонн, но по сравнению с февралём поднялся на 24,8%. 

Отправки японского оцинкованного проката за границу коснулись метки в 0,23 млн. тонн, что ниже марта 2017 года на 15,8%, но на 2,2% выше, чем в прошлом месяце.

В общем, за последний финансовый год с апреля 2017 года по март 2018 года экспорт японской стали снизился на 7,3% до 37,7 млн. тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", 


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