Япония снижает уровень экспорта стали

Об этом сообщает Platts.

В сторону горячекатаного проката в общем количестве стального экспорта поступило 0,946 млн. тонн, что на 9,9% меньше уровня марта 2017 года, но на 6,3% больше сравнительно с прошлым месяцем. Продаж холоднокатаного проката снизился на 14% в годовом расчете до 0,219 млн. тонн, но по сравнению с февралём поднялся на 24,8%.

Отправки японского оцинкованного проката за границу коснулись метки в 0,23 млн. тонн, что ниже марта 2017 года на 15,8%, но на 2,2% выше, чем в прошлом месяце.

В общем, за последний финансовый год с апреля 2017 года по март 2018 года экспорт японской стали снизился на 7,3% до 37,7 млн. тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ",