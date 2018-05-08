ЕС намерен рассмотреть новые санкции против России из-за выборов в Крыму

Они будут касаться проведения выборов президента России в оккупированном Крыму. Как сказано в повестка дня предстоящей встречи, опубликованная на сайте Совета Европейского союза, один из связанных со встречей документов является "Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины - новые списки".

Комитет намерен рассмотреть внесение новых позиций в список санкций в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма и Севастополя. Если постпреды стран-членов ЕС согласуют введение новых санкций в отношении России, их решение затем должно быть одобрено Советом ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, официальный журнал Европейского союза в пятницу, 22 декабря 2017 года, опубликовал решение о продлении санкций против Российской Федерации. Таким образом решение вступит в силу в 23 декабря 2017 года. Как сказано в сообщении, настоящее решение вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза. Теперь санкции против России продлены до 31 июля 2018 года.