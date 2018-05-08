Эксклюзив: В Украине строительство крупных ТРЦ еще не исчерпало себя

"Как определить, насыщен рынок торговыми площадями или нет? Есть система расчета, на основе которой можно сказать, что в Киеве ближайшие три года есть возможность открытия новых ТРЦ. За основу расчетов берется семейный доход. Среднестатистический доход делится на количество семей. В Киеве площадь одного метра ТРЦ должна приносить 300 долларов дохода ежемесячно. Так происходит и даже есть тенденция к росту этого показателя на ближайшие три года", - заявил А.Рыжиков.

Несмотря на кажущуюся перенасыщенность Киева ТРЦ, пустует только 6% торговых площадей. По словам эксперта, в этом году этот показатель снизится до 4%. Все ТРЦ города работают в правовом поле и местные бюджеты получают большой доход. Вместе с тем, ТРЦ имеет определенный период своей деятельности - это 5-8 лет, уточняет Андрей: "После этого он должен быть закрыт на реконструкцию, в нем надо все заменить, модернизировать и открыть заново. Развитие онлайн-торговли не вредит ТРЦ, так как в модернизированных центрах открывают магазины, где можно получить свой онлайн заказ, примерить его, посмотреть и отложить, а купить уже в интернете. Сейчас появился новый тренд в ТРЦ, который называется многоканальность, когда торговые сети объединяют онлайн-торговлю с розницей и это привлекает покупателей".