09:32 07.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В украинские хранилища уже закачано 8,2 миллиардов кубометров газа

По состоянию на утро понедельника, 7 мая, объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 8,206 миллиардов кубических метров.

В украинские хранилища уже закачано 8,2 миллиардов кубометров газа

Только за последние сутки в ПХГ Украины было закачано 49,54 миллионов кубических метров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Укртрансгаз".

Согласно сообщению, в течение последних суток из хранилищ Украины газ не отбирался.

При этом в данных в Украину за последние сутки поступило из Словакии 30,97 миллионов кубических метров, из Венгрии - 2,96 миллионов кубических метров, а из Польши - 2,34 миллионов кубических метров газа.

Таким образом, на сегодняшний день украинские ПХГ заполнены на 26%.

В ведомстве также напомнили, что на территории Украины без учета Крыма находится 12 ПХГ общей активной емкостью 31 миллиардов кубических метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле в хранилищах Украины объем природного газа снизился до 7,634 миллиардов кубических метров. Из общего объема было отобрано 46,18 миллионов кубометров.


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