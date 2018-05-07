16:18 07.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина в апреле сократила транзит нефти в Европу на 15%

Украинский импорт нефти через посредников в страны Восточной Европы в апреле 2018 года сократился на 15,4%. Таким образом, он понизился на 798,05 тыс. тонн сравнительно с апрелем 2017 года.

Украина в апреле сократила транзит нефти в Европу на 15%

Об этом информируют данные “Укртранснафты”.

В апреле 2018 года общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов равнялся 963 тыс. тонн.

Уровень перекачки нефти для украинских потребителей Украины в апреле 2018 года сравнительно с апрелем 2017 года, сократился на 12,9% - до 164,94 тыс. тонн. Из них НПЗ Азери снизился до 60, 61 тыс. тонн.

Хотя с января по апрель 2018 года на украинские НПЗ поступило 666, 36 тыс. тонн нефти, что на 19,3% выше планки такого периода 2017 года. В общем за четыре месяца 2018 года “Укртранснафта” транспортировала 4 689,30 тыс. тонн нефти.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent находятся выше отметки в 75 долларов за баррель.


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