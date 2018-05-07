18:51 07.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина планирует восстановить экспорт яиц в Израиль

Главные экономисты государства ожидают о возобновлении благоприятного потока экспорта яиц украинского производства в Израиль.

Украина планирует восстановить экспорт яиц в Израиль

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Сторона Украины планирует восстановление экспорта яиц в Израиль, опираясь на итоги проведенной работы миссии.

Так, в данный момент в Украине с рабочим визитом пребывает делегация ветеринарной службы государства Израиль с миссией анализа системы государственного контроля над изготовлением столовых яиц и уборки запрета на вывоз данной продукции в Израиль.

Работа комиссии продлится с 7 по 11 мая 2018 года.

Напомним, в начале этого года  Украина стала крупнейшим экспортером яиц в ЕС с долей в 38%, обогнав США.


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