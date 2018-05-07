15:35 07.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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За четыре месяца Украина больше всего импортировала электроэнергии из России

С января по апрель 2018 года Украина в общем количестве скупила электроэнергии на 562 тысячи долларов. Наибольшую закупку страна осуществила у России.

За четыре месяца Украина больше всего импортировала электроэнергии из России

Об этом информируют аналитические данные Государственной фискальной службы.

Как заявляют в ГФС, за четыре месяца текущего года государство импортировало из России электроэнергии на 539 тысячи долларов. У Беларуси Украина закупила электроэнергии на 22 тысячи долларов, а у Молдовы - на одну тысячу долларов.

Также за данный период Украина одержала 109,3 миллиона долларов от продажт энергии в соседние государства.

Наибольшее число электроэнергии Украина поставляла в Венгрию - на больше чем 69,1 млн долларов, в Польшу - на 26,5 млн долларов, в Молдову - 10,9 млн долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", средняя цена импортируемого газа для предприятий, расположенных в Украине, в апреле 2018 года равнялась 8099,76 грн за тысячу кубометров или 309,9 долларов.


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