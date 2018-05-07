Украина более чем на 50% подняла импорт угля

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы

Ископаемое импортировано на сумму в один млрд 4,359 млн долл., что на 30,3% больше, чем в январе-апреле 2017 года, когда угля было продано на 770,936 млн долл.

Российский уголь поступил на 643,58 млн долл. (доля в импорте 64,08%), из Америки ископаемое отправили на 288,411 млн долл. (28,72%), из Канады – на 48,365 млн долл. (4,82%), другие страны продали на 24,003 млн долл. (2,39%).

В частности, Украина в январе-апреле-2018 года вывезла 43,491 тыс. тонн угля каменного и антрацита на 7,819 млн долл., в том числе в Россию - на 4,597 млн долл., Словакию - на 3,201 млн долл., Венгрию - на 0,011 млн долл., другие государства - на 0,01 млн долл.

Украина занесла в планы на 2018 год поднять импорт углей энергетических марок на 11,3% (на 573,9 тыс. тонн) сравнительно с предыдущим годом - до пяти млн 668,5 тыс. тонн. Также из РФ хотят импортировать четыре млн 881,5 тыс. тонн (дополнительных 29,6% к 2017 году), из США - 664 тыс. тонн (дополнительно 47,7%), из ЮАР - 123 тыс. тонн ( меньше на 83,8%).

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в прошлом 2017 году Украина приняла 78,6% импортных поставок антрацита из Российской Федерации.