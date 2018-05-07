Стоимость импортного газа для Украины бьет рекорды

Как информирует ведомство, стоимость импортного газа в апреле текущего года была на 12,9% меньше, чем в марте 2018 года - 7153,5 грн (274,57 долларов).

Следовательно, апрельская цена стала рекордной за временной период, начиная с мая 2015 года.

До этого главный коммерческий глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что выставляемая МЭРТ средняя таможенная цена скупаемого газа не есть репрезентативной. В октябре 2017 года украинские компании закупали газ по средней стоимости 5999,86 грн, или 224,89 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 8,206 миллиардов кубических метров.