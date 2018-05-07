14:30 07.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100193363:test

Стоимость импортного газа для Украины бьет рекорды

Средняя цена заграничного газа для предприятий, расположенных в Украине, в апреле 2018 года равнялась 8099,76 грн за тысячу кубометров или 309,9 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Стоимость импортного газа для Украины бьет рекорды

Как информирует ведомство, стоимость импортного газа в апреле текущего года была на 12,9% меньше, чем в марте 2018 года - 7153,5 грн (274,57 долларов).

Следовательно, апрельская цена стала рекордной за временной период, начиная с мая 2015 года.

До этого главный коммерческий глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что выставляемая МЭРТ средняя таможенная цена скупаемого газа не есть репрезентативной. В октябре 2017 года украинские компании закупали газ по средней стоимости 5999,86 грн, или 224,89 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 8,206 миллиардов кубических метров.


Поделиться
Читайте также:

  • Общий суд ЕС отклонил иск «Нафтогаза Украины» против ЕК с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода Opal.

  • Непредсказуемые гонки вероятно продолжатся на всемирном рынке алюминия, спровоцированное введением Соединенными Штатами Америки санкций против группы граждан и компаний России, в том числе одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема российского "Русала".

  • Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent сегодня утром,  8 февраля 2018 года, находится ниже отметки в 66 долларов за баррель.

  • В конце марта Украина повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из России до 43%. В частности, на аммиачную селитру, карбамид и карбамидо-аммиачную смесь. А это — основные виды минеральных удобрений используемых отечественным сельским хозяйством
 
Вашингтон должен начать вести кибервойну против Москвы, - Маккейн Какую Россию хочет Владимир Путин? Украина более чем на 50% подняла импорт угля Финал Лиги чемпионов приедет судить специалист из Сербии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив