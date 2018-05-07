13:34 07.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Петренко опубликовал список компаний-должников по зарплате

Министр юстиции Украины Павел Петренко в понедельник утром, 7 мая, опубликовал список компаний-должников по выплате заработной платы.

Петренко опубликовал список компаний-должников по зарплате

Список опубликован на странице министра в Facebook и в него вошли три компании. Согласно, опубликованному документу, самым крупным должником является Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. Тут людям задолжали 74 миллиона гривен.

На второй строчке списка оказался Судостроительный завод имени 61 Коммунара, где долги по выплате зарплаты составляют 30,1 миллионов гривен.

На третьей строчке компаний-должников оказался футбольный клуб "Металлист". Здесь долги по выплатам зарплаты составили 28,6 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине задолженность по выплате зарплаты по решениям судов составляет около 350 миллионов гривен. В целом, учитывая дела, которые еще не имеют окончательного решения, это около двух миллиардов гривен.


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