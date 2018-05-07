09:37 07.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется на уровне 75 доллара за баррель

В понедельник утром, 7 мая, стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent находятся выше отметки в 75 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется на уровне 75 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg. 

Так, по состоянию на 08:14 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,64 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,85% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 70,38 доллара за баррель, прибавив 0,95%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", через несколько лет на международном рынке будет больше сланцевой нефти, что поставит ОПЕК под давление. Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2023 году мировой спрос на нефть повысится на 6,9 млн баррелей и составит 104,7 млн баррелей в день. Правда, 80% "нефтяной жажды" утолит бум сланцевой нефти. Остальные 20% покроют Бразилия, Канада и Норвегия. В итоге потребности в дополнительной нефти от ОПЕК не будет, говорится в статье.


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