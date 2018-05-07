Нацбанк на понедельник оставил курс гривны на прежнем уровне

100 долл - 2630,5522 грн;

100 евро - 3148,5079 грн;

10 российских рублей - 4,1622 грн.

При этом регулятор установил на 7 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1105.897411;

Серебро - 13.767945;

Платина - 755.341492;

Палладий - 815.128822.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 4 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2619,1470 грн;

100 евро - 3140,8811 грн;

10 российских рублей - 4,1256 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.