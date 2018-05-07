Глава "Газпрома" подтвердил возможность строительства "Северного потока - 3"

Такое заявление он сделал в комментарии журналистам, передают российские СМИ.

Согласно словам Миллера, соответствующие строительство в первую очередь зависит от спроса на голубое топливо РФ. На сегодняшний день представители "Газпрома" будут продолжать масштабные проекты. Кроме того, "Газпром" готов удовлетворить растущий спрос на российских газ в полном объеме.

"Мы можем нашим потребителям за рубежом поставить газа столько, сколько будет нужно", — добавил Миллер.

Кстати, ранее замглава правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что российская сторона готова построить новый газопровод, если ЕС подтвердит потребность в газе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины намерена отправить Еврокомиссии обращение, в котором призывает не допустить строительства Российской Федерацией газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.