14:38 07.05.2018 | Экономика | Новости
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Глава "Газпрома" подтвердил возможность строительства "Северного потока - 3"

Накануне руководитель правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер подтвердил возможность строительства газопровода "Северный поток — 3".

Глава

Такое заявление он сделал в комментарии журналистам, передают российские СМИ.

Согласно словам Миллера, соответствующие строительство в первую очередь зависит от спроса на голубое топливо РФ. На сегодняшний день представители "Газпрома" будут продолжать масштабные проекты. Кроме того, "Газпром" готов удовлетворить растущий спрос на российских газ в полном объеме.

"Мы можем нашим потребителям за рубежом поставить газа столько, сколько будет нужно", — добавил Миллер.

Кстати, ранее замглава правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что российская сторона готова построить новый газопровод, если ЕС подтвердит потребность в газе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины намерена отправить Еврокомиссии обращение, в котором призывает не допустить строительства Российской Федерацией газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.


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