04:00 05.05.2018 | Экономика | Новости
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Япония пополнит парк ВВС новыми стелс-истребителями

Руководство Японии планирует потратить приблизительно шесть трлн иен (55 млрд долларов) на проект по постройке нового истребителя для ВВС страны с целью произвести в 2030 году замену устаревающих F-2.

 

Япония пополнит парк ВВС новыми стелс-истребителями

Об этом сообщает ТАСС.

50% финансов будет направлена конкретно на разработку и закупку 100 самолетов, а вторая половина средств предполагается применять на обслуживание и вывод из эксплуатации устаревшей техники.

Основной упор делается на сделку с корпорацией Lockheed Martin из США, которая предложила Японии план постройки истребителя с технологией "стелс", что является гибридом двух самолетов класса F-22 и F-35. Компания согласна представить предварительный проект нового истребителя летом 2018 года. Гибрид будет сочетать в себе проверенные системы малозаметности F-22 и современное оборудование F-35, благодаря чему он может обогнать по своим характеристикам оба самолета.

Вторым вариантом является дальнейшее продвижение государственной программы "стелс" с проектноым названием Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X). 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", лидеры КНР, Южной Кореи и Японии проведут встречу в Токио 9 мая. 


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