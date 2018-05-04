16:50 04.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100193172:labazovych

В 2018 году Нафтогаз обеспечил 19% поступлений госбюджета

Крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины за январь - апрель текущего года уплатила 43 млрд грн в бюджет страны, после чего поступления от группы составили 19,3%.

В 2018 году Нафтогаз обеспечил 19% поступлений госбюджета

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

По предварительным данным, за четыре месяца 2018 года группа Нафтогаз перечислила в государственный бюджет около 43,0 млрд грн налогов.

"Поступления от группы составили 19,3% общих доходов государственного бюджета в январе-апреле 2018 года", - говорится в сообщении.

При этом, по результатам 2017 года совокупный размер налоговых и дивидендных платежей Нафтогаза в государственный бюджет составил 107,3 млрд грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"НАК "Нафтогаз Украины" с начала мая 2018 года поднимает минимальную стоимость газа для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен за тысячу кубометров с учетом НДС сравнительно с апрелем.


Поделиться
Читайте также:
 
В столичном метро появиться карта вышиванок – ФОТО Эксклюзив: Интернет-маркетинг делает покупателей счастливее Эксклюзив: Интернет-маркетинг делает покупателей счастливее ЕСПЧ рассмотрит жалобу Штепы в приоритетном порядке
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив