В 2018 году Нафтогаз обеспечил 19% поступлений госбюджета

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

По предварительным данным, за четыре месяца 2018 года группа Нафтогаз перечислила в государственный бюджет около 43,0 млрд грн налогов.

"Поступления от группы составили 19,3% общих доходов государственного бюджета в январе-апреле 2018 года", - говорится в сообщении.

При этом, по результатам 2017 года совокупный размер налоговых и дивидендных платежей Нафтогаза в государственный бюджет составил 107,3 млрд грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" с начала мая 2018 года поднимает минимальную стоимость газа для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен за тысячу кубометров с учетом НДС сравнительно с апрелем.