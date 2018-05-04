В 2018 году на воинскую часть в Балаклее выделят рекордную сумму

Соответствующую информацию подтвердил начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины полковник Николай Швец.

По его словам, прошлогоднее значительное повышение финансирования связано с последствиями произошедшего в 2017 году пожара.

Известно, что это связано с невозможностью выполнять мероприятия по строительству и ремонту из-за последствий пожара в марте 2017 года. Известно, что прошлогодние выделения на усиление безопасности и пожарной безопасности 65-й артиллерийской базы в Балаклеи (Харьковская обл.) было потрачено 9,191 млн гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области на территории военных складов в Балаклее продолжается пожар в четырех отдельных очагах.