15:59 04.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2018 году на воинскую часть в Балаклее выделят рекордную сумму

В текущем году на воинскую часть и технический полигон в Балаклее выделят 887 тыс. гривен, что намного меньше чем годом ранее.

В 2018 году на воинскую часть в Балаклее выделят рекордную сумму

Соответствующую информацию подтвердил начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины полковник Николай Швец.

По его словам, прошлогоднее значительное повышение финансирования связано с последствиями произошедшего в 2017 году пожара.

Известно, что это связано с невозможностью выполнять мероприятия по строительству и ремонту из-за последствий пожара в марте 2017 года. Известно, что прошлогодние выделения на усиление безопасности и пожарной безопасности 65-й артиллерийской базы в Балаклеи (Харьковская обл.) было потрачено 9,191 млн гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области на территории военных складов в Балаклее продолжается пожар в четырех отдельных очагах.


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