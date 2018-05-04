20:49 04.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина постепенно расплачивается по долгам с МВФ

Сегодня, 4 мая Украина осуществила очередной долговой платеж в пользу Международного валютного фонда на сумму более 250 млн долларов. Об этом передает пресс-служба НБУ.

Украина постепенно расплачивается по долгам с МВФ

Сообщается, что основная сумма платежа была погашена за предоставление кредита по финансовой программе помощи с целью реформирование украинских институтов власти. В МВФ до сих настаивают на реализации Украиной всех ключевых положений по подписанному еще в 2015 году меморандуму. 

В документе речь идет о срочном искоренении коррупции, которая очень сильно влияет на приток инвестиций и развитие бизнеса, а это для украинского государства является серьезной проблемой.

Создание Антикоррупционного суда может существенно сократить коррупционные риски внутри государственных институтов.

Отметим, что в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд. долларов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина перечислила МВФ 80,7 млн долларов регулярных платежей.


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