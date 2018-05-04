Нацбанк на пятницу опустил курс гривны

100 долл - 2619,1470 грн;
100 евро - 3140,8811 грн;
10 российских рублей - 4,1256 грн.
При этом регулятор установил на 4 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1102.216022;
Серебро - 13.664709;
Платина - 755.973447;
Палладий - 800.541419.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 3 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2615,5067 грн;
100 евро - 3140,4389 грн;
10 российских рублей - 4,2186 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.