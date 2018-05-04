Наличный доллар в пятницу набрал пять копеек

Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,20 гривен, а евро можно купить 31,62 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-26,15, продажи 26,00 -26,45 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9558, продажи - 26,1992 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00-31,40, продажи - 31,32-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0698, продажи - 31,6273 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,100, продажи - 4,050 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,732, продажи 4,301 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 3 мая 2018 года, наличный доллар потерял три копеек. Наличный евро понизился на 20 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,15 гривен, а евро можно было купить по 31,60 гривны.