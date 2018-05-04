Международные резервы Украины в апреле возросли на 1,3%

По состоянию на 1 мая резервы составляли 18,421 миллиардов долларов. Соответствующие предварительные данные в пятницу, 4 апреля, обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины.

По данным регулятора, основным источником пополнения резервов, как и в предыдущие месяцы, стала покупка валюты на межбанковском рынке.

В центробанке, что длительное превышение предложения валюты над спросом на межбанковском рынке позволило НБУ продолжать выкупать излишки валюты для наращивания резервов не противодействия при этом укреплению обменного курса гривны.

В целом Нацбанк в апреле купил на межбанковском рынке 326,7 миллионов долларов, в том числе 146 миллионов долларов во время интервенций по лучшему курсу, 80 миллионов долларов - по единому курсу, и 100,7 миллионов долларов - на валютных аукционах.

НБУ также напоминает, что во втором квартале 2018 года он намерен покупать ежедневно на межбанковском валютном рынке 10 миллионов долларов для пополнения международных резервов.

Помимо этого Нацбанк в прошлом месяце продал 24 миллиона долларов во время интервенций в форме запроса лучшего курса.

Таким образом, чистая покупка валюты составила 302,7 миллионов долларов.

В целом по состоянию на 1 мая 2018 объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и центробанка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины намерен устанавливать частоту инспекционных проверок банков и других лиц, охватываемых его надзорной деятельностью. При этом проверки будут проводится исходя из их величины и рисков. Как сказано в сообщении, опубликованном на веб-сайте регулятора, соответствующие изменения в положение "Об организации и проведении инспекционных проверок" утверждены постановлением правления центробанка №47 от 2 мая 2018 года. Документ вступает в силу с пятницы, 4 мая 2018 года.