Экспорт зерновых культур снизился почти на 8%

Об этом сообщает пресс-служба Держпродспоживслужбы.

С 2018 года Украина продала более 35 млн тонн зерновых культур, среди которых, более 15,4 млн тонн пшеницы. Из ее числа продовольственной продано около девяти млн тонн, фуражной - более 6,4 млн тонн, ячменя у страны скуплено более четырех млн тонн, кукурузы - приблизительно 15 млн тонн.

За такой же период прошлого года было вывезено более 38 млн тонн зерновых, в частности, 16 млн тонн пшеницы, из которой продовольственной - 10,5 млн тонн, а фуражной пшеницы - более 5,6 млн тонн. Ячменя удалось продать 5,1 млн тонн, кукурузы - почти 17 млн тонн.

За месяцы 2018 года было экспортировано более 4,6 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 2,1 млн тонн, сои - более 2,5 млн тонн. За такое же время 2017 года вывоз масличных равнялся почти 3,7 млн тонн, из которого рапса - более одного млн тонн, сои - более 2,7 млн тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", больше, чем половину запланированных территорий засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами.