ПриватБанк в первом квартале заработал почти четыре миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения в пятницу, 4 мая.

Как отмечается, чистые процентные доходы банка составили 3,3 млрд гривен. А в целом за первый квартал банк заработал 6,7 млрд грн процентных доходов за счет увеличения кредитного портфеля физических лиц на 6% (2,5 млрд грн) и роста нового портфеля корпоративных клиентов на 18% (1,1 млрд грн).

Также за первый квартал года банк перечислил более 2 млрд грн бюджетных платежей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с января по апрель 2018 года в общий фонд украинского государственного бюджета поступило на десять процентов, или на 20 млрд грн больше платежей, контролируемых ГФС, сравнительно с таким же периодом 2017 года.