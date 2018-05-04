Эксклюзив: Интернет-маркетинг делает покупателей счастливее

На этом строится стратегия интернет – маркетинга все крупных мировых компаний — ты не просто получишь нужный товар, с ним ты станешь счастливее.

"Маркетинг – это действие на рынке, которое позволяет определять и выявлять человеческие потребности. С появлением интернета это действие перешло во всемирную паутину. Вот что вы делаете в жизни, когда вы хотите донести человеку какую-то ценность или что-то важное? Вы общаетесь с человеком! Тоже вы делаете с помощью маркетинга. Вы объясняете потребителю, что и почему важно для него. Как это может ему помочь. То есть маркетинг – это общение. Интернет позволил это делать на огромных расстояниях", — отметил А.Чёрный.