16:19 04.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Интернет-маркетинг делает покупателей счастливее

Социальные сети, поисковые системы, веб-сайты – все это составляющие интернет – маркетинга. Как  заявил СЕО международной компании в сфере интернет–маркетинга Андрей Черный в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро", главная задача сегодня не просто продать товар, а объяснить покупателю, почему именно этот, конкретный товар сделает покупателя счастливым. 

Эксклюзив: Интернет-маркетинг делает покупателей счастливее

На этом строится стратегия интернет – маркетинга все крупных мировых компаний — ты не просто получишь нужный товар, с ним ты станешь счастливее.

"Маркетинг – это действие на рынке, которое позволяет определять и выявлять человеческие потребности. С появлением интернета это действие перешло во всемирную паутину. Вот что вы делаете в жизни, когда вы хотите донести человеку какую-то ценность или что-то важное? Вы общаетесь с человеком! Тоже вы делаете с помощью маркетинга. Вы объясняете потребителю, что и почему важно для него. Как это может ему помочь. То есть маркетинг – это общение. Интернет позволил это делать на огромных расстояниях", — отметил А.Чёрный.


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