В Украине на развитие инфраструктуры выделили 26 млрд гривен

Об этом рассказали в пресс-службе Мининфраструктуры.

Как заявил Омелян во время брифинга в Николаеве, сначали необходимо проинспектировать все вокзалы в стране. "Мы зайдем к руководителям "Укрзализныци" домой и посмотрим, как живут они, и сравним, насколько это соотносится с теми условиями, в которых находятся люди на вокзале", - подчернул он.

Вместе с тем он напомнил, что на капитальные инвестиции "Укрзализныци" выделили 26 млрд гривен. При этом часть выделенных средств направят на реконструкцию вокзалов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели обыски в главном офисе "Укрзализныци".