12:39 03.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине на развитие инфраструктуры выделили 26 млрд гривен

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в текущем году на капитальные инвестиции "Укрзализныци" было выделено 26 млрд гривен.

В Украине на развитие инфраструктуры выделили 26 млрд гривен

Об этом рассказали в пресс-службе Мининфраструктуры.

Как заявил Омелян во время брифинга в Николаеве, сначали необходимо проинспектировать все вокзалы в стране. "Мы зайдем к руководителям "Укрзализныци" домой и посмотрим, как живут они, и сравним, насколько это соотносится с теми условиями, в которых находятся люди на вокзале", - подчернул он.

Вместе с тем он напомнил, что на капитальные инвестиции "Укрзализныци" выделили 26 млрд гривен. При этом часть выделенных средств направят на реконструкцию вокзалов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели обыски в главном офисе "Укрзализныци".


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