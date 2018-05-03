Украина и Турция начинают практическую реализацию проекта транспортного самолета Ан-188

Соответствующие решение было принято во время международного аэрокосмического салона Eurasia-2018, передает сайт "Укроборонпрома".

Отметим, что проект военно-транспортного самолета предусматривает переход на европейские стандарты для всех комплектующих, внедрения современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО. В частности, как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета.

Кроме того, проект позволит создать перспективный военно-транспортный турбореактивный самолет грузоподъемностью до 50 тонн. Вместе с тем он сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры. Однако и это еще не все, ведь данная установа предусматривает использование современных турбореактивных двигателей, которые обеспечивают значительную дальность полета.

"Ан-188 будет способен базироваться на различных аэродромах, в том числе - на грунтовых, и садиться на короткие полосы, длиной всего 600-800 метров", - сказано в сообщении "Укроборонпрома".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Греции запланировало в бюджете крупную сумму на модернизацию истребителей F-16 греческих ВВС.