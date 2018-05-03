13:35 03.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет Кабмина утвердил перечень предприятий к приватизации на 2018 год

Правительственный комитет по экономической политике в четверг, 3 мая, утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год.

Профильный комитет Кабмина утвердил перечень предприятий к приватизации на 2018 год

В список вошли 26 предприятий. Теперь го должен утвердить Кабинет министров.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

По его данным в утвержденный перечень вошли Центрэнерго, ОГХК, пять облэнерго, Турбоатом, Электротяжмаш, "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Президент отель", Государственная продовольственно-зерновая корпорация, а также другие предприятия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман уверен, что Закон о приватизации откроет упрощенный путь для инвестиций в Украину.

По его словам, подобную практику передачи национального имущества в приватные руки проходили многие страны - Польша, Чехия, Германия, а потому не стоит этого опасаться.


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