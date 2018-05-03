09:54 03.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 73 долларов за баррель

Фьючерсы североморской нефти марки Brent сегодня утром, 3 мая 2018 года, находится выше отметки в 73 доллара за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 73 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:32 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,18 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,15% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 67,85 доллара за баррель, потеряв 0,12%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", через несколько лет на международном рынке будет больше сланцевой нефти, что поставит ОПЕК под давление. Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2023 году мировой спрос на нефть повысится на 6,9 млн баррелей и составит 104,7 млн баррелей в день. Правда, 80% "нефтяной жажды" утолит бум сланцевой нефти. Остальные 20% покроют Бразилия, Канада и Норвегия. В итоге потребности в дополнительной нефти от ОПЕК не будет.


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