Нацбанк на четверг укрепил гривну

100 долл - 2615,5067 грн;

100 евро - 3140,4389 грн;

10 российских рублей - 4,2186 грн.

При этом регулятор установил на 3 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1102.216022;

Серебро - 13.664709;

Платина - 755.973447;

Палладий - 800.541419.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 2 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2619,5648 грн;

100 евро - 3161,8147 грн;

10 российских рублей - 4,1762 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.