Наличный доллар в четверг потерял три копейки

Наличный евро понизился на 20 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,15 гривен, а евро можно купить по 31,60 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-26,03, продажи 25,98 -26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9071, продажи - 26,1538 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00-31,50, продажи - 31,35-32,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0028, продажи - 31,6062 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,050, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,612, продажи 4,271 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 3 мая 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2615,5067 грн;

100 евро - 3140,4389 грн;

10 российских рублей - 4,2186 грн.