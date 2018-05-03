Госбюджет в январе-апреле недовыполнен по доходам на 1,8%

Всего доходы госбюджета за январь-апрель составили 272,448 миллиардов гривен. Это на 5,1 миллиардов гривен меньше от запланированных 277,5 миллиардов гривен.

Такие данные в среду, 3 мая, опубликовала Государственная казначейская служба.

При этом общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,2%, или на 5,6 миллиардов гривен, тогда как спецфонд перевыполнен по доходам на 2,2%, или на 511 миллионов гривен.

В ведомстве также отметили, что с начала года в госбюджет поступило 68,388 миллиардов гривен ЕСВ, тогда как в апреле было перечислено в госбюджет 18,599 миллиардов гривен.

В апреле госбюджет был перевыполнен по доходам на 2,2%, или на 1,67 млрд гривен.

Доходы госбюджета в прошлом месяце составили 78,9 миллиардов гривен при плане 77,2 млрд гривен.

Общий фонд госбюджета в апреле перевыполнен по доходам на 4,3%, или на 3,1 миллиардов гривен, тогда как спецфонд недовыполнен по доходам на 20,2%, или на 1,4 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце апреля Национальный банк перечислил первый транш прибыли за 2017 год в 15 миллиардов гривен в государственный бюджет.