Еврокомиссия представила долгосрочный бюджет ЕС до 2027

Документ уже рассчитан на 27 стран - без Великобритании, которая к тому времени выйдет из Европейского союза. Как сказано на сайте ЕК, проектом предлагается долгосрочный бюджет в размере 1,135 миллиардов евро в обязательствах за период с 2021 до 2027 года, что соответствует 1,11% от валового национального дохода 27 стран ЕС.

При этом, согласно документу, для финансирования новых и неотложных приоритетов необходимо увеличить текущий уровень финансирования. Инвестирование сейчас в такие отрасли, как исследования и инновации, молодежь, цифровая экономика, управление границами, безопасность и оборона будут способствовать процветанию, стабильности и безопасности в будущем. Например, бюджет Erasmus+ и Европейского корпуса солидарности будет удвоен.

В то же время Еврокомиссия определила сферы, где можно сэкономить и повысить эффективность. Комиссия предлагает умеренно уменьшить финансирование общей сельскохозяйственной политики и политики когезии ЕС - примерно на 5%, - отображая новую реальность Союза в составе 27 стран.

Вместе с тем в Еврокомиссии уверены, что такая политика будет модернизирована, чтобы служить новым приоритетам. Например, политика когезии будет играть все более важную роль в поддержании структурных реформ и длительной интеграции мигрантов.

Комиссия также предлагает сократить количество программ более чем на треть, например, путем объединения фрагментированных источников финансирования в новые интегрированные программы и радикально оптимизировать использование финансовых инструментов, в том числе через фонд InvestEU.

Главным новшеством в предложенном бюджете является укрепление связи между финансированием ЕС и верховенством права. Уважение к верховенству права является необходимым условием для надежного финансового управления и эффективного финансирования ЕС. Поэтому Комиссия предлагает новый механизм защиты бюджета ЕС от финансовых рисков, связанных с обобщенными недостатками верховенства права в государствах-членах. Новые предложенные инструменты позволят Союзу приостановить, уменьшить или ограничить доступ к финансированию ЕС способом, пропорциональным характеру тяжести и масштабам недостатков верховенства права, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Германия может увеличить взносы в бюджет ЕС на 12 миллиардов евро в год.