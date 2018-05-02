За четыре года Украина должна погасить 27 млрд долларов долгов, - Гройсман

Об этом он рассказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

По словам главы правительства, для того чтобы Украина смогла обслуживать долги, нужен рост экономики и инвестиций. Для того, чтобы украинское правительство могло правильно управлять долгами, нужна внешняя поддержка.

Так как на предстоящие четыре года для Украины главным планом является погашение 27 миллиардов долларов.

За 2007-2014 годы Украина взяла 47 млрд кредитов, добавил Гройсман. По его словам, после очередного транша Международного валютного фонда, для Украины ставка заимствования существенно снизится.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в текущем году Украине нужно выплатить 18 млрд долларов внутренних долгов. По словам ведущего экономиста и руководителя программы по Беларуссии, Молдове и Украине Представительства Всемирного банка в Украине Фарука Кхана, на протяжении 2018-2019 годов перед Киевом будет стоять тяжелая задача по выплате 8 млрд долгов внешним кредиторам и 10 млрд долларов по внутренним займам.