В Украине начали дорожать мясо и овощи - ФОТО

Об этом сообщает РИА Новости-Украина.

Согласно недавно полученным сведениям, свинина подорожала на 7,65 гривны (7,76%) – до 106,28 гривны за килограмм. При этом говядина прибавила в цене 13,73 гривны (11,38%) – до 134,34 гривны. А вот курица стала дешевле на 4,06 гривны (4,43%) – 95,75 гривны.

С начала года также подорожали овощи: свекла прибавила в цене 53,6% – до 11,7 гривны за кг, картофель – 43% – до 8,8 гривны, лук – 20,4% – до 6,5 гривны.

Немного подешевел сахар – на 1% – до 16 гривен за килограмм, сало – на 3% – до 109,2 гривны, макароны – на 3,4% – до 41,9 гривны, гречка – на 8,2% – до 22,4 гривны за килограмм.

Напомним, как сообщал ранне "УРА-Информ", Украина с начала 2018 года импортировала набольшее количество мяса за последние пять лет. Всего за три месяца рост импорта мяса поднялся по всем позициям.