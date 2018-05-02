В начале весны нехватка платежного баланса составила 75 млн долларов

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В марте 2018 дефицит действующего счета равнялся 763 млн долларов. Данный показатель объясняется, в основном, с запланированными выплатами по обслуживанию государственного долга. С первых месяцев 2018 года дефицит нынешнего счета составил 603 млн долларов.

Уровень экспорта в марте равнялся 3,7 млрд долларов, снизившись на 4,1% по годовым показателям. Это произошло из-за снижения стоимостных объемов экспорта продовольственных товаров, учитывая низкий урожай сельскохозяйственных культур 2017 по сравнению с 2017 годом; снижения динамики экспорта других продовольственных товаров из-за осложнений транспортных перевозок и негативной внешней ценовой конъюнктуры; снижение роста вывоза металлургической продукции.

Снизился и экспорт железных руд (на 9,3% г/г), но продолжался рост экспорта услуг. Темпы роста увеличились (до 13,3% г/г) благодаря поднятия экспорта услуг трубопроводного транспорта и IT-услуг. В общем за первые три месяца 2018 экспорт товаров и услуг вырос на 9,3% г/г и составил 13,8 млрд долларов.

Уровень импорта товаров в марте равнялся 4,4 млрд долларов. Рост импорта товаров ощуимо снизился (до 0,7% г/г) из-за снижения закупок продукции машиностроения. Ощутимо сократились объемы импорта техники сельскохозяйственного назначения, (на 28,9% г/г) и легковых автомобилей (на 9,4% г/г); снизились темпы импорта продукции химической промышленности (до 5,7% г/г) из-за налаживание объемов закупок фармацевтической продукции. Снизился рост импорта услуг (до 3,8% г/г). В общем с января по март импорт товаров и услуг вырос на 10,8% г/г до 15,5 млрд долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович дал понять, что Польша допускает отказ от согласия с новой программой бюджета Европейского Союза.