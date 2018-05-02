15:53 02.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина перечислила МВФ 80,7 млн долларов регулярных платежей

Предствитель Национального банка Украины заявил, что первого мая Украина перечислила Международному валютному фонду (МВФ) 80,7 млн долларов регулярных платежей. 

Украина перечислила МВФ 80,7 млн долларов регулярных платежей

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на данные НБУ.

Как отмечается, соответствующий платеж был проведен в рамках General Resources Account — Regular Charges — регулярные платежи.

Стоит добавить, что в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд. долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в МВФ настаивают на реализации Украиной всех ключевых положений Меморандума. В частности, это связано с тем, что в последнее время коррупция очень сильно влияет на приток инвестиций и развитие бизнеса, а это для украинского государства является серьезной проблемой.


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