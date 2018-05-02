Украина перечислила МВФ 80,7 млн долларов регулярных платежей

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на данные НБУ.

Как отмечается, соответствующий платеж был проведен в рамках General Resources Account — Regular Charges — регулярные платежи.

Стоит добавить, что в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд. долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в МВФ настаивают на реализации Украиной всех ключевых положений Меморандума. В частности, это связано с тем, что в последнее время коррупция очень сильно влияет на приток инвестиций и развитие бизнеса, а это для украинского государства является серьезной проблемой.