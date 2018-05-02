12:28 02.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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США и Украина наладили бизнес-отношения

Бизнес-отношения между США и Украиной значительно усилились с начала работы администрации США во главе с Дональдом Трампом.

США и Украина наладили бизнес-отношения

Об этом заявил президент Делового Совета Украина-США Морган Вильямс.

Отмечается, что Американская правительственная Корпорация зарубежных частных инвестиций  внесла гарантии на сумму около 300 миллиардов долларов для страхования политических рисков в Украине.

По словам управляющего Совета, в скором времени будут воплощены вопросы предоставления Украине летального оружия.

"Я думаю, что бизнес-отношения между США и Украиной улучшаются, хотя и не так быстро, как нам хотелось бы, но с положительной динамикой. Ситуация развивается в правильном направлении и, по нашему мнению, это будет происходить и в дальнейшем ", - добавил Уильямс.

Соглашение создает правовые рамки для развития сотрудничества между сторонами, вовлечение в экономику Украины долгосрочных инвестиционных ресурсов в объеме 150 миллионов долларов США под государственные гарантии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный департамент США вновь призывает Российскую Федерацию прекратить агрессию на Донбассе в связи с активизацией артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.


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