США и Украина наладили бизнес-отношения

Об этом заявил президент Делового Совета Украина-США Морган Вильямс.

Отмечается, что Американская правительственная Корпорация зарубежных частных инвестиций внесла гарантии на сумму около 300 миллиардов долларов для страхования политических рисков в Украине.

По словам управляющего Совета, в скором времени будут воплощены вопросы предоставления Украине летального оружия.

"Я думаю, что бизнес-отношения между США и Украиной улучшаются, хотя и не так быстро, как нам хотелось бы, но с положительной динамикой. Ситуация развивается в правильном направлении и, по нашему мнению, это будет происходить и в дальнейшем ", - добавил Уильямс.

Соглашение создает правовые рамки для развития сотрудничества между сторонами, вовлечение в экономику Украины долгосрочных инвестиционных ресурсов в объеме 150 миллионов долларов США под государственные гарантии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный департамент США вновь призывает Российскую Федерацию прекратить агрессию на Донбассе в связи с активизацией артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.