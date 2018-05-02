СНБО вводит на три года санкции против России

Как сказано в сообщении СНБО, санкции вводятся по инициативе Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, до подготовки и проведения незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.

Также введены санкции в отношении лиц, которые причастны к информационной и киберагрессии против Украины, противоправных действий против граждан Украины, которые незаконно содержатся в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.

Напомним, во время заседания СНБО президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина введет новые санкции против Российской Федерации из-за применения химического оружия в центре Европы и незаконные "выборы" в аннексированном Крыму.

Как сообщал УРА-Информ, 6 апреля 2018 Министерство финансов США расширило санкционный список против Российской Федерации. В частности, в список внесено семь российских олигархов и 12 компаний. Также санкции применены к 17 высокопоставленных чиновников правительства России и государственных компаний по торговле оружием.

Так, под санкции попали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардії Виктор Золотов, бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов и Андрей Скоч.