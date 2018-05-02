Сбыт водки в США поднимается, продукт занимает треть рынка

Об этом сообщает Forbes.

В 2017 году в США сбыт водки поднялсяна 3% - до 6,2 млрд долл., сравнительно с показателями 2016 года.

Согласно показателям сбыта американского виски также зафиксировано рост - 8,1% - до 3,4 млрд долл. за год. В частности, выросли продажи текилы - на 9,9%, до 2,7 млрд долл., ирландского виски - на 12,8%, до 897 млн долл., коньяка - на 13,8%, до 1,6 млрд долл.

В общем в 2017 году компании, входящие в команде Spirits (владелец ряда предприятий по производству водки, настоек, коньяков и бренди, вин, шампанского, вермутов и слабоалкогольных напитков), поднялись продажи спиртных напитков на 4% - до 26,2 млрд долл.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", всемирно известного американского рэпера Лонни Тэйлора, который пользовался псевдонимом Лил Лонни (Lil Lonnie) застрелили в США.