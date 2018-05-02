21:32 02.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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С 1 мая в Украине действует новая программа жилищных субсидий

В Украине с 1 мая действует новая программа жилищных субсидий. Изменения направлены на то, чтобы все те, кто действительно нуждается в субсидии - ее получили.

С 1 мая в Украине действует новая программа жилищных субсидий

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики. В министерстве, в частности, пояснили, что вводятся такие механизмы, при которых богатые люди больше не смогут паразитировать за счет всех налогоплательщиков.

Таким образом, если раньше субсидию переназначали на новый период раз в год в мае и отдельно рассчитывали ее размер на летнее и зимнее время, то теперь это будет происходить дважды в год - в мае и октябре.

Для большинства граждан, которые получают субсидии и не покупали в предыдущем году предметов роскоши, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые ставки дохода, по-прежнему государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты.

В связи с введением новых правил около 15% граждан нужно будет обратиться в органы соцзащиты по переоформлению субсидии.

Повторно заявление и декларацию нужно будет представить:

арендаторам жилья;

внутренне перемещенным лицам;

тем семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;

тем семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы;

тем семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года;

тем семьям, которые по состоянию на май 2018 года будут иметь более двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 апреля Кабинет министров Украины принял изменения в порядок предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, которые подразумевают переход к их монетизации.


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