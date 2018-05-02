16:52 02.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Остатки на счете Госказначейства снизились на 33%

На протяжении апреля 2018 года сумма средств в национальной валюте, которые пребывают на едином казначейском счете, сократилась на 33,3%.

Остатки на счете Госказначейства снизились на 33%

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте Государственной казначейской службы.

Сообщается, что по состоянию на 1 мая 2018 года сумма средств на едином казначейском счете составляет пять млрд 546 млн грн. При этом по состоянию на 1 апреля 2018 года на счету было восемь млрд 309 млн грн.

Таким образом, сумма средств снизилась на два млрд 763 млн грн или на 33,3%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", из украинского бюджета на закупку водки для высокопоставленных чиновников было выделено 150 тысяч гривен.


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