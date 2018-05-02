Нефть Brent торгуется ниже 74 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов Bloomberg.

Так, по состоянию на 15:10 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,03 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 2,83% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Сообщалось, что накануне стоимость нефти Brent находилась выше отметки в 74 доллара за баррель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", объем транспортировки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Украины вырос на 21,5% – на 32,8 тысяч тонн. В результате транзит чёрного золота в страны Европы в марте упал почти на 160 тысяч тонн.