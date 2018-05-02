12:33 02.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На закупку водки топ-чиновникам из госбюджета выделили 150 тысяч гривен

Из украинского бюджета на закупку водки для высокопоставленных чиновников было выделено 150 тысяч гривен.

На закупку водки топ-чиновникам из госбюджета выделили 150 тысяч гривен

Соответствующие сведения содержатся на портале публичных закупок Prozorro. 

Как отмечается, накануне госпредприятие Гарант-Сервис подписало договор с Житомирским ликероводочным заводом на поставку водки на 151 322 гривны. Так, было закуплено 650 бутылок водки Президентский стандарт, 210 бутылок водки Старый Житомир обновленная, 220 бутылок Житомирский стандарт, а также 100 бутылок Житомирская на бруньках.

Кроме того, еще приобрели 15 сувенирных наборов в виде музыкальных ящиков с водкой Президентский стандарт внутри.

Стоит добавить, что предприятие Гарант-Сервис является частью структуры Государственного управления делами и обслуживает Администрацию Президента Украины, Кабинет Министров Украины, Верховную Раду Украины, Совет национальной безопасности и обороны и ряд других органов власти. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине с 4 апреля вступили в силу обновленные правила проверки  качества продуктов, но населению не стоит в связи с этим ожидать повышение качества продуктов питания скоро.


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