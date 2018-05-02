На среднюю зарплату в Украине можно приобрести на треть меньше сала

Об этом сообщает руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

По информации ассоциации, за год покупательская способность снизилась на 30%. Так, в марте 2017 года украинец на среднюю заработную плату имел возможность купить 168 кг товара. В марте нынешнего года - 117 кг. Это учитывая то, что средняя зарплата в стране за этот период поднялась на 24%, то есть с 6 752 до 8 382 грн.

Если проанализировать показатели всех областей государства, больше всего продукта могут купить жители Волынской и Ровенской областей - по 145 кг за среднюю зарплату региона, а также Запорожской области - 137 кг. Меньше всего сала могут позволить себе купить жители Черниговщины - 92 кг, а также Одесской, Харьковской и Херсонской областей - по 94 кг в каждой. В Николаевской и Киевской областях - еще меньше, на 75 кг и 69 кг.

Жители столицы в 2018 году могут приобрести на среднюю зарплату на 40 кг меньше сала. Хотя в 2017 году при зарплате 11 010 грн киевляне могли купить 165 кг сала, в нынешнем году при зарплате 13 388 грн они могут купить лишь 125 кг сала.

Сало стало социальным продуктом номер один по уровню роста цен в прошлом году. Оно поднялось в цене на 67% и только в этом году за счет импорта длится удешевление.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина в нынешний период бьет все установленные ею ранее на протяжении четырех лет рекорды по импорту свинины собственного производства.