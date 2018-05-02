Гройсман опроверг слухи о повышении минимальной зарплаты

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Глава правительства пояснил, что повышение минималки зависит от развития национальной экономики, а она должна быть посильной для работодателей. Кроме того, повышение предусматривает за собой и бюджетные расходы.

"Это все должно быть сбалансированным. 3,2 тыс. гривен - это был наш четкий расчет. Поэтому будем идти дальше. И как экономика будет реагировать, так мы и будем двигаться дальше", - отметил Гройсман.

Также он также добавил, что выступает за увеличение минимальных и отраслевых зарплат. Однако, в данное время такого решения нет.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине стоит ожидать поднятия минимальной зароботной платы на том основании, что поднялся реальный прожиточный минимум. Андрей Рева заявил, что минимальную заработную плату необходимо повысить до той суммы, что заложена в Государственном бюджете на 2018 год.