14:20 02.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман опроверг слухи о повышении минимальной зарплаты

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у Украины в данное время нет возможности повышать минимальную зарплату.

Гройсман опроверг слухи о повышении минимальной зарплаты

Об этом он рассказал  в интервью "Интерфакс-Украина".

Глава правительства пояснил, что повышение минималки зависит от развития национальной экономики, а она должна быть посильной для работодателей. Кроме того, повышение предусматривает за собой и бюджетные расходы.

"Это все должно быть сбалансированным. 3,2 тыс. гривен - это был наш четкий расчет. Поэтому будем идти дальше. И как экономика будет реагировать, так мы и будем двигаться дальше", - отметил Гройсман.

Также он также добавил, что выступает за увеличение минимальных и отраслевых зарплат. Однако, в данное время такого решения нет.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине стоит ожидать поднятия минимальной зароботной платы на том основании, что поднялся реальный прожиточный минимум. Андрей Рева заявил, что минимальную заработную плату необходимо повысить до той суммы, что заложена в Государственном бюджете на 2018 год.


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