Эксклюзив: Новая цена на газ для населения будет известна к началу лета, - Корольчук

"В Украине действует рыночная цена на газ — импортный паритет, который закреплён в договорах с МВФ. Поэтому тарифы должны увеличиться. Если посчитать, что в Европе мы покупаем газ примерно за 300 долл., то такую цену и нужно выставить населению. Однако, та цена, которая для ТКЭ существует сейчас, устарела еще год назад. Самой реалистической цифрой, на которую можно ориентироваться и которую называет НАК "Нефтегаз Украины" — 11 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Её компания хочет видеть с нового отопительного сезона — с октября 2018г. Однако, в правительстве есть другие аргументы. Мол, если именно этот тариф будет зафиксирован, то возрастет количество субсидий: с теперешних 70 млрд грн до 110-120 млрд грн в год. В принципе времени на раздумья у правительства остаётся месяц. К 1 июня министры должны определиться с ценой на газ для населения", — заявил Корольчук.

Что собой представляет абонплата за газ, на принятии которой настаивает МВФ, и когда будет введен расчет RAB-тарифов на энергоносители – смотрите на сайте "Первого Делового" в программе Бизнес.