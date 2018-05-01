"В долгах как в шелках" - Греции снова спишут часть госдолга

В ходе рабочей встречи генсека организации Анхеля Гурриа с премьером Греции Алексисом Ципрасом в Афинах было предложено предоставить последним 260 млрд евро финансовой помощи на условиях проведения реформ в сфере налогообложения, ведения предпринимательской деятельности и институциональных преобразований.

Специалисты организации прогнозируют рост греческой экономики на 2018 год в темпах 2-3 процентов, а потому выплатить финансовые обязательства ей будет под силу. Напомним, что в мае 2017 года греческий парламент принял пакет мер жесткой экономии, который предусматривал существенное сокращение социальных программ для населения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Греции запланировало в бюджете крупную сумму на модернизацию истребителей F-16 греческих ВВС.